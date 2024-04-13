على غرار "دونكيرك".. البحرية البريطانية تستعد لعملية إخلاء في الشرق الأوسط

وحثّت وزارة الخارجية جميع مواطني المملكة المتحدة على مغادرة لبنان، مشيرة إلى وجود "تهديد خطير" بوقوع هجوم.

وتشير التقارير إلى أن إيران حذّرت واشنطن من مشاركة القوات الأمريكية في المنطقة.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" إن خطة الإخلاء التي يُطلق عليها اسم "العملية النيزكيّة" ستشهد تولي "القبعات الخضراء" في المملكة المتحدة زمام المبادرة، بدعم من البحرية الملكية والقوات الجوية الملكية، موضحة أنه تمّ بالفعل نشر وحدة من مشاة البحرية من 30 كوماندوز في المنطقة.

وتشبه هذه العملية عملية دينامو، وهي عملية الإجلاء الجماعي لجنود الحلفاء من دونكيرك خلال الحرب العالمية الثانية.

وقالت الصحيفة، إن التوترات تصاعدت في أعقاب الهجوم على القنصلية الإسرائيلية في سوريا، الذي أودى بحياة 13 شخصًا، من بينهم قائد إيراني، موضحة أنه رغم أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها، إلا أنه يعتقد على نطاق واسع أنها تقف وراء الانفجار.