على غرار "دونكيرك".. البحرية البريطانية تستعد لعملية إخلاء في الشرق الأوسط
يستعد مشاة البحرية الملكية لقيادة عملية إجلاء واسعة النطاق لمواطني المملكة المتحدة من الشرق الأوسط، وذلك في حال قيام إيران بتنفيذ ضربات صاروخية ضد إسرائيل، في خطوة تذكّر بعملية إخلاء دونكيرك الشهيرة عام 1940، حيث قامت قوات الكوماندوز باستكشاف الساحل اللبناني للقيام بمهمة إنقاذ بحرية محتملة.
وأكد وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، في تصريح خاص لصحيفة "الديلي ميل" الاستعداد لمساعدة أي بريطاني تقطّعت به السبل في المنطقة.
وحثّت وزارة الخارجية جميع مواطني المملكة المتحدة على مغادرة لبنان، مشيرة إلى وجود "تهديد خطير" بوقوع هجوم.
وتشير التقارير إلى أن إيران حذّرت واشنطن من مشاركة القوات الأمريكية في المنطقة.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" إن خطة الإخلاء التي يُطلق عليها اسم "العملية النيزكيّة" ستشهد تولي "القبعات الخضراء" في المملكة المتحدة زمام المبادرة، بدعم من البحرية الملكية والقوات الجوية الملكية، موضحة أنه تمّ بالفعل نشر وحدة من مشاة البحرية من 30 كوماندوز في المنطقة.
وتشبه هذه العملية عملية دينامو، وهي عملية الإجلاء الجماعي لجنود الحلفاء من دونكيرك خلال الحرب العالمية الثانية.
وقالت الصحيفة، إن التوترات تصاعدت في أعقاب الهجوم على القنصلية الإسرائيلية في سوريا، الذي أودى بحياة 13 شخصًا، من بينهم قائد إيراني، موضحة أنه رغم أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها، إلا أنه يعتقد على نطاق واسع أنها تقف وراء الانفجار.
انتقام محتمل
ووفق الصحيفة، فقد تزايدت المخاوف بشأن الانتقام المحتمل من جانب إيران، الذي ربما يشمل ميليشيا حزب الله، وهي جماعة عسكرية مسلحة جيداً ومقرها لبنان. وتشير التقارير الاستخباراتية إلى أن إيران قد تنشر أكثر من 100 طائرة دون طيار، إلى جانب صواريخ كروز وصواريخ باليستية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه نظراً للتعطيل المحتمل للحركة الجوية المدنية، فقد اعتبر الإخلاء البحري ضروريًّا؛ إذ قام سرب المراقبة والاستطلاع التابع لمشاة البحرية الملكية باستكشاف الساحل اللبناني بدقة، وتحديد المواقع المناسبة لمهام الإنقاذ.
وسيتم نقل المدنيّين الذين تقطّعت بهم السبل من الشواطئ إلى السفن المساعدة للأسطول الملكي في شرق البحر الأبيض المتوسط. كما أن طائرات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني المتمركزة في قبرص على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم الجوي.
وشدّد شابس على التزام المملكة المتحدة بمساعدة مواطنيها، على الرغم من أن الخطط التفصيلية تظل سرية لأسباب أمنية.
وفي الوقت نفسه، أكد الجيش الإسرائيلي أن ما يقرب من 40 صاروخا أطلقها مقاتلو ميليشيا حزب الله من لبنان على شمال إسرائيل.