السنغال تتهم زعيم المعارضة بالتخطيط لتمرد
وجه الادعاء السنغالي، اليوم السبت، اتهامات لزعيم المعارضة في البلاد عثمان سونكو تتعلق بالتخطيط لتمرد والتواطؤ الجنائي.
وجاءت هذه التهم بعد شهرين من محاكمته في قضية منفصلة بتهمة الاغتصاب، والتي أثارت أعمال شغب بأنحاء البلاد سقط خلالها قتلى.
وحكم سونكو (49 عاما) بالسجن لمدة عامين في الأول من يونيو حزيران، إثر اتهامه بارتكاب سلوك غير أخلاقي تجاه أشخاص تقل أعمارهم عن 21 عاما، مما أدى إلى احتجاجات راح ضحيتها ما لا يقل عن 16 شخصا.
ويخشى مؤيدو زعيم المعارضة من أن تحول إدانته دون خوضه الانتخابات الرئاسية العام المقبل، لكن المحامين يقولون إن القضية غامضة.
وأوقفت السلطات "سونكو"، الجمعة، بعد مشاجرة مع عناصر قوات الأمن المتمركزين خارج منزله، حيث زعم بأنهم قاموا بتصويره دون إذن، فيما قال ممثلو الادعاء، يوم السبت، إنه لا يزال رهن الاحتجاز.
وقال المدعي العام عبدو كريم ديوب إن "سونكو" سيواجه تهما جديدة، منها الدعوة إلى التمرد، والتآمر ضد الدولة، والتواطؤ الجنائي، وعرض مقاطع مصورة من جهاز كمبيوتر محمول مملوك لزعيم المعارضة يظهر بها وهو يلقي خطابات تحريضية مزعومة.
ولم يُطلب من "سونكو" الإدلاء بأقواله في القضية الجديدة، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات، فيما لم يتسنَ حتى الآن الاتصال بفريقه القانوني للتعليق.