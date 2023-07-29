السنغال تتهم زعيم المعارضة بالتخطيط لتمرد

وحكم سونكو (49 عاما) بالسجن لمدة عامين في الأول من يونيو حزيران، إثر اتهامه بارتكاب سلوك غير أخلاقي تجاه أشخاص تقل أعمارهم عن 21 عاما، مما أدى إلى احتجاجات راح ضحيتها ما لا يقل عن 16 شخصا.

ويخشى مؤيدو زعيم المعارضة من أن تحول إدانته دون خوضه الانتخابات الرئاسية العام المقبل، لكن المحامين يقولون إن القضية غامضة.

وأوقفت السلطات "سونكو"، الجمعة، بعد مشاجرة مع عناصر قوات الأمن المتمركزين خارج منزله، حيث زعم بأنهم قاموا بتصويره دون إذن، فيما قال ممثلو الادعاء، يوم السبت، إنه لا يزال رهن الاحتجاز.