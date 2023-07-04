رئيس السنغال يفاجئ الجميع بعدم الاستمرار في رئاسة البلاد

فاجأ ماكي سال رئيس سنغال خصومه السياسيين بعد الكشف عن قراره بعدم خوض غمار انتخابات الرئاسة المقبلة في بلاده عام 2024، لينهي التكهنات حول سعيه للفوز بفترة ثالثة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه سال، الإثنين، قال فيه: "كانت الفترة التي بدأت في 2019 هي ولايتي الثانية والأخيرة... أكن احتراما عميقا للشعب السنغالي"، بحسب "رويترز".

وأبقى سال موقفه بشأن الترشح غامضا لفترة طويلة، في حين شهدت السنغال في مطلع حزيران/يونيو أكثر الاضطرابات دموية منذ سنوات، أسفرت عن مقتل 16 شخصا على الأقل.

ونقلت عنه وكالة "فرانس برس" قوله: "السنغال تتجاوز شخصي وهي مليئة بالقادة القادرين على دفع البلاد نحو النهوض".

وتابع: "كان هناك الكثير من التكهنات بشأن ترشحي لهذه الانتخابات... ركزت أولوياتي قبل كل شيء على إدارة بلد وفريق حكومي متماسكين، والتزمت بالعمل من أجل النهوض، لا سيما في سياق اجتماعي-اقتصادي صعب".

وختم قائلاً: "ضميري وذاكرتي مرتاحين لما قلته، كتبته وكررته، هنا وفي الخارج، أن ولاية 2019 كانت ولايتي الثانية والأخيرة".