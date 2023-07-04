رئيس السنغال يفاجئ الجميع بعدم الاستمرار في رئاسة البلاد
فاجأ ماكي سال رئيس سنغال خصومه السياسيين بعد الكشف عن قراره بعدم خوض غمار انتخابات الرئاسة المقبلة في بلاده عام 2024، لينهي التكهنات حول سعيه للفوز بفترة ثالثة.
جاء ذلك في خطاب ألقاه سال، الإثنين، قال فيه: "كانت الفترة التي بدأت في 2019 هي ولايتي الثانية والأخيرة... أكن احتراما عميقا للشعب السنغالي"، بحسب "رويترز".
وأبقى سال موقفه بشأن الترشح غامضا لفترة طويلة، في حين شهدت السنغال في مطلع حزيران/يونيو أكثر الاضطرابات دموية منذ سنوات، أسفرت عن مقتل 16 شخصا على الأقل.
ونقلت عنه وكالة "فرانس برس" قوله: "السنغال تتجاوز شخصي وهي مليئة بالقادة القادرين على دفع البلاد نحو النهوض".
وتابع: "كان هناك الكثير من التكهنات بشأن ترشحي لهذه الانتخابات... ركزت أولوياتي قبل كل شيء على إدارة بلد وفريق حكومي متماسكين، والتزمت بالعمل من أجل النهوض، لا سيما في سياق اجتماعي-اقتصادي صعب".
وختم قائلاً: "ضميري وذاكرتي مرتاحين لما قلته، كتبته وكررته، هنا وفي الخارج، أن ولاية 2019 كانت ولايتي الثانية والأخيرة".
وكانت شائعات حول اعتزام "سال" تمديد فترة حكمه، أثارت نوبات من الاضطرابات منذ 2021 راح ضحيتها العشرات وأثرت على النظرة للسنغال باعتبارها نموذج الديمقراطية المستقرة في غرب أفريقيا.
والشهر الماضي اندلعت أحدث موجة احتجاجات، وذلك على خلفية الحكم على زعيم المعارضة الذي يحظى بشعبية عثمان سونكو بالسجن لعامين بتهم ترتبط بمزاعم اغتصاب، وهي اتهامات ينفيها ويقول إنها لها دوافع سياسية لمنعه من الترشح للانتخابات.
وانتخب ماكي سال عام 2012، وأعيد انتخابه عام 2019، وقام بتنقيح الدستور عام 2016.
وينص الدستور السنغالي على أنه "لا يمكن لأحد أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين"، لكنه اعتبر أن هذا الفصل لا ينطبق عليه لأنه خدم ولايته الأولى قبل التعديل الدستوري.