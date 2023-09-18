أوكرانيا تعتزم مقاضاة بولندا والمجر وسلوفاكيا

كشف تاراس كاتشكا ممثل الشؤون التجارية في أوكرانيا، اليوم الإثنين، أن بلاده تعتزم مقاضاة كلٍّ من بولندا والمجر وسلوفاكيا، بسبب رفضهم إسقاط الحظر المفروض على المنتجات الزراعية الأوكرانية.

ويهدف الحظر الذي فرضته دول أوروبا الوسطى الثلاث إلى حماية مزارعيها من زيادة الصادرات من أوكرانيا، القوة العظمى للحبوب، في أعقاب الحصار الذي فرضته روسيا على الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.

ويحرص الحزب الحاكم في بولندا بشكل خاص على وقف التدفق، لأن حظوظه في الانتخابات التي ستجرى في الـ15 من أكتوبر/ تشرين الأول، ترتبط بشكل وثيق بقاعدة الدعم الريفية، التي تشعر بالمرارة بسبب الزيادة في الصادرات الزراعية الأوكرانية.

وقال كاتشكا في مقابلة أجرتها صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، من بروكسل، إن "من المهم إثبات أن هذه الأفعال خاطئة من الناحية القانونية، لهذا السبب سنبدأ الإجراءات القانونية غدًا".

وأضاف: "كييف تستعد للرد بالمثل بخصوص صادرات الفواكه والخضراوات البولندية إن لم تتخلَّ وارسو عن إجراءاتها الإضافية".