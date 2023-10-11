واشنطن تتوقع ارتفاع عدد القتلى الأمريكيين في هجوم حماس

ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتوقع، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد من تأكد مقتلهم من الأمريكيين في هجوم شنته حركة حماس في إسرائيل.

وقال ماثيو ميلر في مقابلة مع سي.إن.إن، "أتوقع للأسف أن قائمة الأمريكيين الذين تأكد مقتلهم ستزيد اليوم... نواصل العمل لمعرفة مصير المفقودين".

وتأكد مقتل 14 أمريكيًّا حتى الآن بعد هجوم السبت.