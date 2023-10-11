واشنطن تتوقع ارتفاع عدد القتلى الأمريكيين في هجوم حماس
ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتوقع، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد من تأكد مقتلهم من الأمريكيين في هجوم شنته حركة حماس في إسرائيل.
وقال ماثيو ميلر في مقابلة مع سي.إن.إن، "أتوقع للأسف أن قائمة الأمريكيين الذين تأكد مقتلهم ستزيد اليوم... نواصل العمل لمعرفة مصير المفقودين".
وتأكد مقتل 14 أمريكيًّا حتى الآن بعد هجوم السبت.
وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قطر بضرورة أن تلعب دورًا في إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.
في غضون ذلك، أفاد متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، أن المستشار الألماني أولاف شولتس وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيبحثان الوضع في الشرق الأوسط خلال اجتماع سيعقد في برلين، يوم الجمعة المقبل.