الإندبندنت: سوناك يواجه اتهامات بدعم بوتين

يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اتهامات بمساعدة الرئيس فلاديمير بوتين، بعد أن كشفت صحيفة "الإندبندنت" أن لندن أعادت فتح منح دراسية لتدريب القادة أمام الروس.

وتحدثت الصحيفة عن برنامج "تشيفنينغ" للمنح الدراسية، وهو عبارة عن منح مقدمة لنيل درجة الماجستير بتمويل كامل، وتستهدف "القادة الناشئين" من جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن بريطانيا منعت الطلاب الروس من المشاركة فيه بعد بدء الحرب في أوكرانيا.

ويوفر البرنامج منحة للطلاب الذين لديهم القدرة على أن يصبحوا قادة المستقبل وصناع القرار وصانعي الرأي، وتدفع الحكومة نحو 35 ألف جنيه إسترليني كراتب ورسوم دراسية ورحلات جوية لكل طالب.

وكشفت الصحيفة أن سوناك أعاد فتح البرنامج أمام الروس بعد وفاة المعارض أليكسي نافالني.

ويواجه رئيس الوزراء الآن دعوات لإلغاء القرار، حيث انتقد النواب والناشطون قرار استخدام أموال المساعدات الخارجية بهذه الطريقة.