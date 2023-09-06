الكرملين: نجدد دعمنا للقيادة السورية حتى استعادة النظام في البلاد

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن بلاده "تلتزم بخط ثابت" في مسألة مساعدة القيادة السورية لاستعادة النظام في البلاد، وذلك تعليقًا على التطورات الأخيرة في مدينة دير الزور السورية.

وقال بيسكوف للصحفيين الأربعاء إن "روسيا تواصل الالتزام باتفاقيات سوتشي، لكن لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ ما يخص سوريا بالكامل حتى الآن".

وتابع "تواصل روسيا سياستها الثابتة المتمثلة في مساعدة القيادة الشرعية في سوريا على استعادة النظام في البلد ومكافحة العناصر الإرهابية".

يذكر أن اشتباكات اندلعت بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والعشائر العربية في الـ26 من أغسطس/ آب الماضي، بعد اعتقال "قسد" قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها أحمد الخبيل قبل عزله من منصبه.

وتسيطر الولايات المتحدة الأمريكية على منطقة دير الزور بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية، وتمتلك المنطقة موارد هامة من نفط وغاز وحبوب.