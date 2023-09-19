باشينيان يندد بالدعوات لتنفيذ انقلاب في أرمينيا

ندّد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، بدعوات إلى تنفيذ "انقلاب" في بلده، بعدما شنّت أذربيجان عملية عسكرية في ناغورني قرة باغ.

وقال باشينيان في خطاب: "لا يجب أن نسمح لبعض الأشخاص وبعض القوات أن تنفذ انقلابًا على الدولة الأرمينية. هناك بالفعل دعوات من أماكن مختلفة لتنفيذ انقلاب في أرمينيا"، في حين أفاد التلفزيون الأرميني بتجمّع مئات المتظاهرين أمام مقر الحكومة الأرمينية في يريفان.

وعلى صعيد متصل، دعا باشينيان الثلاثاء، روسيا والأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات" حيال العملية العسكرية التي أطلقتها باكو في منطقة ناغورني قرة باغ.

وقال باشينيان في خطاب تلفزيوني: "أولًا، على روسيا اتخاذ إجراءات، ثمّ نأمل في أن يتخذ أيضًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إجراءات".