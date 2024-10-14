روسيا: نقل منظومات "ثاد" إلى إسرائيل "صفعة" لزيلينسكي

اعتبرت روسيا أن إرسال أمريكا، أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي البعيد المدى "ثاد" إلى إسرائيل، صفعة لرئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي.

جاء ذلك على لسان سفير الخارجية الروسية للمهام الخاصة روديون ميروشنيك، حيث كتب في قناته على "تلغرام"، إن "جميع مطالب زيلينسكي بإمداد كييف بشكل فوري بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، ظلت دون إجابة واضحة من واشنطن، لكن الرد على تل أبيب جاء سريعًا للغاية، وبجواب إيجابي".

وكتب ميروشنيك: "ستتسلم إسرائيل أنظمة دفاع جوي أمريكية، وأوكرانيا ستنتظر".

وأضاف: "وبعد إلغاء اجتماع "رامشتاين"، المعني بالمساعدة العسكرية لأوكرانيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تلقى زيلينسكي صفعة مدوية أخرى على وجهه".

ولم يتم عقد اجتماع فريق الاتصال المعني بالمساعدة العسكرية لأوكرانيا، الذي كان من المقرر عقده في الـ12 من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، بسبب إعصار "ميلتون"، الذي أجّل زيارة بايدن، وفق صحيفة "بيلد" الألمانية.

وكان البنتاغون أعلن الأحد، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وجّه بنشر أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي البعيد المدى "ثاد" وطاقمها التشغيلي في إسرائيل للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية.

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وقد صممت منظومة "ثاد" في العام 1987 على يد عملاق الصناعات الحربية الجوية "لوكهيد مارتين"، وبدأت الشركة في تصنيعه منذ عام 2008، بعد برنامج تحقق من كفاءة المنظومة استمر لسنوات، ونشرت نتائجه علنًا، بحسب مركز "ناشيونال إنترست" البحثي.

ويتكون نظام "ثاد" من قاذف صاروخي متحرك وقذيفة اعتراضية مزودة بمستشعرات وحاسوب قادر على التمييز بين الأهداف الحقيقية والكاذبة، بالإضافة إلى محطة رادار كشف وتتبع، ومركز قيادة وسيطرة متحرك.

وتتكون بطارية النظام من تسع عربات مجهزة بقاذفات، تحمل كل منها من سته إلى ثمانية صواريخ، إضافة إلى مركزين للعمليات ومحطة رادار.

وقد حقق "ثاد" نسبة نجاح بلغت 100 في المئة في 13 اختبارًا منذ العام 2015، إذ حقق 11 اعتراضًا ناجحًا من أصل 11.