روسيا ترفض طلبا أمريكيا لزيارة مراسل "وول ستريت جورنال"
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنها رفضت طلبا من سفارة الولايات المتحدة لزيارة مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" المحتجز، إيفان غيرشكوفيتش، يوم 11 مايو أيار.
وقالت الوزارة، "أبلِغت السفارة الأمريكية بأن طلبها إجراء زيارة قنصلية في 11 أيار/ مايو... للصحافي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش الذي تم توقيفه بتهم تجسس، تمّ رفضه.. يتم إعداد إجراءات ردّ أخرى".
وأضافت أن الإجراء اتخذ ردا على امتناع واشنطن عن إصدار تأشيرات "لممثلين من وسائل إعلام" يرافقون وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الأمم المتحدة.
وألقي القبض على غيرشكوفيتش، الشهر الماضي، واتهمته روسيا بالتجسس، وهو ما نفاه. وقالت الولايات المتحدة إن روسيا تحتجزه ظلما.