من المناخ إلى الهجرة.. صدمة أوروبية أمام تحولات بالجُملة

وقال بن جودا "ما أثار اهتمامي في الظاهرة الأوروبية هو الهجرة والتحول العرقي للقارة، وتغير المناخ ، والعولمة".

وبحسب التقرير، فإن مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يميلون إلى رؤية أوروبا كنظام سياسي فقط، بدلاً من رؤيتها، من منظور أوسع، كقارة مرتبطة بالتدفقات البشرية، في إطار حركية إنسانية.

وتطرق الصحفي أيضا إلى بعض التجارب غير الإيجابية في السوق الأوروبية، مثل قصة يرويها سائق شاحنة يعتبر أوروبا مكانا للاستغلال وتدني الأجور.

وثمة قصة أخرى في برلين للاجئ سوري يعمل موظفا لتوصيل الطلبات من أمازون أصيب بصدمة من تجاربه، ولديه باستمرار ذكريات الماضي عما عاشه في بحر إيجه حيث كاد أن يغرق.

وأضاف أن الطريقة التي "يجري بها العيش في أوروبا تتغير بسرعة كبيرة وعميقة، حتى بالمقارنة مع الولايات المتحدة، مبينا أن الهجرة تحدث تغييرا في نسيج الحياة اليومية بشكل عميق، حتى أصبحت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا متنوعة مثل الولايات المتحدة، لأن 18 في المئة من السكان في ألمانيا من المهاجرين، خلال الوقت الراهن.