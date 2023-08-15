من المناخ إلى الهجرة.. صدمة أوروبية أمام تحولات بالجُملة
قال الباحث الفرنسي - البريطاني، الصحفي بن جودا، في مقابلة مع صحيفة "لوموند"، إن أوروبا تغيرت للغاية، نظرا لتحولات ناجمة عن الهجرة وتغير المناخ وتقدم التكنولوجيا.
ونشر الصحافي، وهو عضو مجلس الأطلسي (مؤسسة بحثية)، تقريرا مطولا أعده على مدى خمس سنوات عن جميع أنحاء القارة الأوروبية حول التحولات في أوروبا عبر تاريخ سكانها، في ثلاثة وعشرين فصلاً.
وقال بن جودا "ما أثار اهتمامي في الظاهرة الأوروبية هو الهجرة والتحول العرقي للقارة، وتغير المناخ ، والعولمة".
وبحسب التقرير، فإن مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يميلون إلى رؤية أوروبا كنظام سياسي فقط، بدلاً من رؤيتها، من منظور أوسع، كقارة مرتبطة بالتدفقات البشرية، في إطار حركية إنسانية.
وتطرق الصحفي أيضا إلى بعض التجارب غير الإيجابية في السوق الأوروبية، مثل قصة يرويها سائق شاحنة يعتبر أوروبا مكانا للاستغلال وتدني الأجور.
وثمة قصة أخرى في برلين للاجئ سوري يعمل موظفا لتوصيل الطلبات من أمازون أصيب بصدمة من تجاربه، ولديه باستمرار ذكريات الماضي عما عاشه في بحر إيجه حيث كاد أن يغرق.
وأضاف أن الطريقة التي "يجري بها العيش في أوروبا تتغير بسرعة كبيرة وعميقة، حتى بالمقارنة مع الولايات المتحدة، مبينا أن الهجرة تحدث تغييرا في نسيج الحياة اليومية بشكل عميق، حتى أصبحت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا متنوعة مثل الولايات المتحدة، لأن 18 في المئة من السكان في ألمانيا من المهاجرين، خلال الوقت الراهن.
وأكد بن جودا أن أوروبا تتغير سكانيا وثقافيا وعرقيا، نظرا للهجرة وشيخوخة السكان واقتصاد العمالة الرخيصة، رافضا ترك النقاش في أيدي أصحاب نظريات المؤامرة، موضحا "أردت أن أقدم علاجًا لهذه المسألة من خلال إظهار حقيقة التحول".
وتطرق على وجه الخصوص لقصة بريكو، الذي جاء من ساحل العاج وهاجر إلى بريانسون، بعد رحلة مروعة عبر الصحراء والبحر الأبيض المتوسط ، حيث فقد زوجته وابنته.
وشدد على أن تغير المناخ غير حياة الأوروبيين، حيث بدأ الأوروبيون يشعرون بهذه الكارثة في حياتهم الخاصة والشخصية، فعلى سبيل المثال في بورغندي بفرنسا، يقول الصحفي "صُدمت بشدة مما قاله مز ارعو العنب حيث يتم الحصاد قبل شهر مما كان عليه في الماضي".
وتابع أن مزارعي النبيذ الكبار يفكرون في شراء أرض باليابان أو في شمال إنجلترا أو في رومانيا في باتاغونيا، لأنهم يدركون وجود مخاطر كبيرة جدًا تتمثل في أن منطقة بورغندي لن تظل قادرة على إنتاج النبيذ نفسه في غضون عشرين أو ثلاثين عامًا.
كما يروي مهندس روسي يقوم ببناء ميناء للغاز الطبيعي المسال في سابيتا (في شبه جزيرة يامال في أقصى الشمال) كيف يموت قطعان الرنة في القطب الشمالي أمام عينيه بسبب تغير المناخ.
وختم قائلا "يجب أن تكون أوروبا السياسية صادقة مع مواطنيها لتعكس التغييرات العميقة التي شهدتها، فهي قبل كل شيء مجتمع يتجه نحو المستقبل، وكل الأشخاص الذين تحدثت عنهم في كتابي، يعتبرون أنفسهم أوروبيين ويرون مستقبلهم في القارة، حتى وإن كانوا قد جاؤوا من إفريقيا".
وأضاف "من المهم أن يفكر الأوروبيون أكثر في المستقبل وأن يبنوا هوية سياسية بهذا المعنى".
المصدر: صحيفة "لوموند"