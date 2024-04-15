السودان.. انتقال المعارك إلى الفاشر بعد سيطرة "الدعم السريع" على مدينة مليط

انتقلت المعارك بين قوات الدعم السريع والحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني، إلى داخل مدينة الفاشر شمال دارفور، بعدما أعلنت الدعم السريع سيطرتها على مدينة مليط الحدودية مع تشاد وليبيا.

وقال شهود عيان، لـ"إرم نيوز"، إن المعارك لا زالت مستمرة في شمال وشرق المدينة وسط تبادل القصف المدفعي العنيف، ما تسبب في سقوط عشرات القتلى والإصابات بين المدنيين.

وأعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، في بيان، عن وصول 6 وفيات و61 حالة إصابة إلى مستشفى الفاشر الجنوبي، من بينهم طبيبة أصيبت اثناء تأدية واجبها، جراء الاشتباكات في المدينة.

وأكد البيان أن الإصابات ما زالت تتوافد على المستشفى مع وجود حاجة لمعدات جراحية وللتبرع بالدم.

إلى ذلك أعلنت الدعم السريع الأحد سيطرتها على مدينة مليط بشمال دارفور.