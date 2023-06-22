لماذا ينبغي السماح بالكاميرات في محاكمة ترامب؟
قالت الكاتبة الأمريكية جينفير روين، في مقال نشر بصحيفة واشنطن بوست، إن أي محاكمة جنائية لترامب ستكون أهم بكثيرمن جميع المحاكمات التي أثارت الرأي العام، وأن المُدَّعى عليه والادّعاء يجب أن يتمكنا من المرافعة ليس فقط أمام هيئة المحلفين، وإنما أيضًا أمام الشعب الأمريكي ككل.
وأضافت، أن المخاوف بشأن سرية قواعد النظام في المحاكم والتشتيت الإعلامي فرضا المبدأ الرئيس للتعديل الأول للدستور الأمريكي المتعلق بحق الإعلام في نقل الأخبار وحق الشعب في معرفة ما تنويه الحكومة.
وفي ظل ما يُوصَف بـ"المحاكمة الأبرز في التاريخ الأمريكي وما ستحققه من نتائج للديمقراطية الأمريكية، يجب ألا توجِّه القاعدة المعتاد اتباعها ما سيحدث في هذه المحاكمة"، وفق تقديرها.
وتابعت روين، "إضافة إلى ذلك، فإن المخاوف المتعلقة بإخلال الإعلام بنظام المحكمة أمر مبالغ فيه". ويعلِّق على ذلك المدّعي في القضية تيد بطرس في حديثه معي قائلًا "لقد يسَّرت التكنولوجيا وصول أي شخص للمعلومات بكل سلاسة من خلال الكاميرات والبث المباشر، وهذا النوع من الإتاحة الجماهيرية يمكن أن يكون مهمًّا بصورة خاصة في مثل هذه القضية لتعزيز ثقة الشعب في إنصاف نظام العدالة الجنائية". ولقد رأينا بالفعل كيف يمكن أن يكون ذلك فعالًا.
وأضافت "من خلال المبالغة في القيود بمنع التسجيل الصوتي، والهواتف، وأجهزة الكمبيوتر في قاعة المحكمة، أدت هيئة المحكمة عند توجيه الاتهام إلى صعوبة نقل المراسلين ما حدث بدقة. وإذا كانت المحكمة تُصِّر على استبعاد الكاميرات، فيجب على الأقل أن تساعد في السماح بالتسجيل، كما تفعل المحكمة العليا"، بحسب تعبيرها.
وخلصت الكاتبة الأمريكية إلى القول، إنه ينبغي على وسائل الإعلام ألا ترضى بمبدأ "بقاء الحال على ما هي عليه" في المحاكم الفدرالية (أو محاكم الولايات) حيث يخضع ترامب للمحاكمة. ويجب أن تضغط هذه الوسائل بشراسة لتحقيق الشفافية.. فالتعديل الأول للدستور يطالب بالشفافية، وديمقراطيتنا تقتضيها، وفق قولها.
المصدر: واشنطن بوست