لماذا ينبغي السماح بالكاميرات في محاكمة ترامب؟‎

قالت الكاتبة الأمريكية جينفير روين، في مقال نشر بصحيفة واشنطن بوست، إن أي محاكمة جنائية لترامب ستكون أهم بكثيرمن جميع المحاكمات التي أثارت الرأي العام، وأن المُدَّعى عليه والادّعاء يجب أن يتمكنا من المرافعة ليس فقط أمام هيئة المحلفين، وإنما أيضًا أمام الشعب الأمريكي ككل.

وأضافت، أن المخاوف بشأن سرية قواعد النظام في المحاكم والتشتيت الإعلامي فرضا المبدأ الرئيس للتعديل الأول للدستور الأمريكي المتعلق بحق الإعلام في نقل الأخبار وحق الشعب في معرفة ما تنويه الحكومة.

وفي ظل ما يُوصَف بـ"المحاكمة الأبرز في التاريخ الأمريكي وما ستحققه من نتائج للديمقراطية الأمريكية، يجب ألا توجِّه القاعدة المعتاد اتباعها ما سيحدث في هذه المحاكمة"، وفق تقديرها.