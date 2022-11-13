الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، يوم الأحد، بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بناء على التوصيات التي تلقاها من نواب الكنيست بعد الانتخابات التي جرت في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وتطرق هرتسوغ، في مراسم بُثت على التلفزيون، إلى محاكمة نتنياهو في اتهامات بالفساد، وقال إنها لا تشكل عقبة قانونية أمام توليه المنصب من جديد.

وينفي نتنياهو التورط في أي أعمال مخالفة.

وجاء تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، بعدما أنهى مشاورات سياسية مع الكتل والأحزاب المنتخبة، الجمعة الماضية، خلصت إلى توصية 63 عضو كنيست بأن يشكل نتنياهو الائتلاف الحاكم الجديد.

وكان نتنياهو باشر بعد انتخابات الكنيست الـ 25، المفاوضات الائتلافية مع شركائه في مسعى للإسراع بتنصيب حكومته السادسة.