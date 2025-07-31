واشنطن تبرم اتفاقين تجاريين مع كمبوديا وتايلاند

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقين تجاريين مع كمبوديا وتايلاند قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية في الأول من أغسطس آب.

ولم يقدم لوتنيك، الذي أدلى بالتصريحات خلال مقابلة مع فوكس نيوز، أي تفاصيل أخرى.

وقال الوزير: "هذا مدهش. ولأنه (ترامب) يستفيد من التجارة، دعاني على الهاتف، واستمعتُ إليه لدى تواصله طوال يوم السبت مع كمبوديا وتايلاند" وفق تعبيره.

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وأضاف: "وماذا حدث يوم الاثنين؟ أعلنوا عن هدنة، وهذا ما فعلناه اليوم، أبرمنا اتفاقين تجاريين مع كمبوديا وتايلاند".

وتعرف العلاقة بين كمبوديا وتايلاند توترا بسبب نزاع حدودي.