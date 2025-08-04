تفجر أعمال شغب داخل سجن في المكسيك يوقع قتلى وجرحى (فيديو)

أسفرت أعمال شغب في سجن بولاية فيراكروز شرقي المكسيك عن مقتل 7 سجناء، وإصابة 11 آخرين، وفق ما أعلنت السلطات، الأحد.

واندلعت أعمال الشغب، مساء السبت، واستمرت طوال الليل، في سجن بمدينة "توكسبان"، فيما تمكنت قوات الأمن - بدعم من الجيش - من اقتحام السجن واستعادة النظام، صباح الأحد.

وذكرت تقارير صحفية محلية أن السجناء بدأوا التمرد لمطالبة السلطات بضمان سلامتهم من السجناء المنتمين إلى خلية إجرامية عنيفة، وفق "فرانس برس".

وقالت وزارة الأمن في الولاية، عبر بيان أصدرته، إنه "في أعقاب هذا التمرد، فإننا نأسف لمقتل 7 نزلاء وإصابة أحد عشر آخرين".

وقبل أعمال الشغب، تم نقل 3 سجناء إلى سجن آخر في "فيراكروز"، لكن السلطات لم تحدد السبب.

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وتخوض كارتلات المخدرات معارك فيما بينها في ولاية فيراكروز، حيث تنفذ عمليات خطف وسرقة وابتزاز.

وفي كثير من الأحيان، تنتقل الصراعات بين الكارتلات الإجرامية إلى السجون المكسيكية التي يعاني معظمها من مشاكل مزمنة مثل الاكتظاظ.