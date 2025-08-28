غارات إسرائيلية عنيفة على أهداف في مدينة غزة

3 قتلى في هجوم روسي واسع على العاصمة الأوكرانية (فيديو)

من القصف الروسي للعاصمة كييفالمصدر: متداول
28 أغسطس 2025، 2:53 ص

شنت روسيا هجمات صاروخية واسعة النطاق استهدفت العاصمة الأوكرانية، كييف، ومناطق محيطة بها، فجر اليوم الخميس، ما أسفر عن اندلاع حرائق في أنحاء متفرقة من المدينة.

وأفادت السلطات المحلية بأن كييف تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية، أعقبه دوي انفجارات متتالية قرابة الساعة 3 فجراً بالتوقيت المحلي.

وقالت الإدارة العسكرية لكييف إن 3 قتلى سقطوا جراء هجوم روسي واسع على العاصمة الأوكرانية خلال الليل.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الضربات الروسية شملت أيضًا منطقة مدينة "بريبيات" المهجورة في نطاق "تشيرنوبيل".

وسقطت صواريخ باليستية على العاصمة، ما تسبب باندلاع حرائق متعددة، وسط تقارير عن استخدام روسيا مزيجًا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في الهجوم.

