هل ينجح "ثلاثي" الساحل الأفريقي في كسب معركته ضد "إيكواس"؟

رغم سعي "ثلاثي" الساحل الأفريقي، مالي والنيجر وبوركينا فاسو، لمراجعة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للعقوبات المسلطة على نيامي، فإن تحركات الدول المعنية لم تقتصر على شن حرب ضد الجماعات المسلحة، بل تعتزم توحيد جهودها على جبهات الاقتصاد والتجارة.

وسجلت دول "إيكواس" مجتمعة تضخمًا يعد الأعلى منذ 10 أشهر، بنسبة 10%، وفق آخر الإحصائيات، وهي نسبة مرتفعة ربطتها صحيفة "فايننشال أفريكا" بتداعيات الانقلاب العسكري في النيجر؛ ما دفع بصورة أخرى نواب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للتحرك للضغط على رؤساء دولهم لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على نيامي، بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في الـ26 من يوليو الماضي.

وعقب مضي ما يزيد على أربعة أشهر على سقوط الرئيس محمد بازوم، تشهد النيجر انقطاعات يومية في التيار الكهربائي، وزاد من معاناة الشعب النيجري ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بسبب التضخم، نتيجة الحصار الذي فرضته المجموعة الاقتصادية؛ ما فجر غضبًا متصاعدًا لدى السكان منذ أسابيع.

ووفقًا للنواب، يتعين على زعماء المجموعة أن يأخذوا في الاعتبار الوضع الإنساني والسياسي في النيجر، التي تعتمد بشكل أساس في إمدادات الكهرباء على جيرانها، وفي مقدمتهم نيجيريا.

وقررت السلطات العسكرية في النيجر الاستئناف ضد هذه الإجراءات، إذ نظرت محكمة العدل التابعة لـ"إيكواس"، يوم الثلاثاء الماضي في أبوجا، بشكوى مقدمة من النيجر ضد رؤساء دول المؤسسة الذين فرضوا عليها هذه العقوبات.

ومن المقرر إجراء مداولات الولاية القضائية للمجموعة في الـ7 من ديسمبر المقبل، أي قبل ثلاثة أيام من مؤتمر رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، المقرر عقده في الـ10 من ديسمبر المقبل.