هل ينجح "ثلاثي" الساحل الأفريقي في كسب معركته ضد "إيكواس"؟
رغم سعي "ثلاثي" الساحل الأفريقي، مالي والنيجر وبوركينا فاسو، لمراجعة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للعقوبات المسلطة على نيامي، فإن تحركات الدول المعنية لم تقتصر على شن حرب ضد الجماعات المسلحة، بل تعتزم توحيد جهودها على جبهات الاقتصاد والتجارة.
وسجلت دول "إيكواس" مجتمعة تضخمًا يعد الأعلى منذ 10 أشهر، بنسبة 10%، وفق آخر الإحصائيات، وهي نسبة مرتفعة ربطتها صحيفة "فايننشال أفريكا" بتداعيات الانقلاب العسكري في النيجر؛ ما دفع بصورة أخرى نواب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للتحرك للضغط على رؤساء دولهم لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على نيامي، بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في الـ26 من يوليو الماضي.
وعقب مضي ما يزيد على أربعة أشهر على سقوط الرئيس محمد بازوم، تشهد النيجر انقطاعات يومية في التيار الكهربائي، وزاد من معاناة الشعب النيجري ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بسبب التضخم، نتيجة الحصار الذي فرضته المجموعة الاقتصادية؛ ما فجر غضبًا متصاعدًا لدى السكان منذ أسابيع.
ووفقًا للنواب، يتعين على زعماء المجموعة أن يأخذوا في الاعتبار الوضع الإنساني والسياسي في النيجر، التي تعتمد بشكل أساس في إمدادات الكهرباء على جيرانها، وفي مقدمتهم نيجيريا.
وقررت السلطات العسكرية في النيجر الاستئناف ضد هذه الإجراءات، إذ نظرت محكمة العدل التابعة لـ"إيكواس"، يوم الثلاثاء الماضي في أبوجا، بشكوى مقدمة من النيجر ضد رؤساء دول المؤسسة الذين فرضوا عليها هذه العقوبات.
ومن المقرر إجراء مداولات الولاية القضائية للمجموعة في الـ7 من ديسمبر المقبل، أي قبل ثلاثة أيام من مؤتمر رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، المقرر عقده في الـ10 من ديسمبر المقبل.
لكن الدول الثلاث، وهي مالي وبوركينا فاسو والنيجر، لم تنتظر رفع الحصار، وسارعت في تفعيل تحالفها الذي تم إنشاؤه في الـ16 من سبتمبر.
وعلى هامش الزيارة التي قام بها رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الجنرال عبد الرحمن تياني، إلى باماكو، تم عقد اجتماع مع رئيس وزراء بوركينا فاسو، أبولينير يواكيم كيليم دي تامبيلا، انتهى إلى قرار مشترك بين الوزارات يقضي بإنشاء عملة الفرنك الثلاثي الجديد، وبنك موحد للتبادل بين باماكو ونيامي وواغادوغو، إلى جانب شركة طيران مشتركة.
وهدف هذا الاجتماع إلى تقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه التحالف، منها دراسة تكثيف التبادلات التجارية، وحركة الأشخاص والبضائع والأمن الغذائي والطاقة والنشاط الصناعي.
ولضمان أمن الطاقة في هذه البلدان الثلاثة، اتفق وزراء الدول الثلاث على ضرورة تجميع الموارد المالية للاستثمار في هذا القطاع من أجل ضمان استقلالية الطاقة.
ويرى العديد من المراقبين أن تجسيد الدول الأعضاء الثلاث لهذه المقترحات يمثل تهديدًا حقيقيًّا للفرنك الأفريقي في دول "إيكواس".
وأكد أستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة باريس، عماد الدين الحمروني، أن هناك تطورات إيجابية عسكريًّا وأمنيًّا في الساحل الأفريقي، ففي أول زيارة إلى الخارج منذ الانقلاب، توجه رئيس المجلس العسكري في النيجر الخميس الماضي إلى مالي.
وقال الحمروني لـ"ارم نيوز"، إن السلطات العسكرية تواجه ضغوطًا دولية كبيرة للتخلي عن السلطة، وإطلاق سراح الرئيس السابق، لكن تلك الضغوط لم تنجح بعد في إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب، الذي حدث في الـ26 من يوليو الماضي.
ولاحظ الباحث أيضًا من خلال الزيارة محاولة تشكيل تكتل اقتصادي ثلاثي على غرار التكتل الأمني الثلاثي.
ولفت الحمروني إلى محاولة السنغال وكوت ديفوار التأثير والضغط داخل منظمة إيكواس لمنع عودة النيجر، بشرط تخلي المجلس العسكري عن حكم البلاد، لكن الظروف الإقليمية والدولية تعمل لصالح التكتل الثلاثي الجديد بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو.
كما تحاول السلطات الفرنسية بطريقة مباشرة وغير مباشرة التفاوض مع حكومة النيجر لعودة العلاقات، وفق الحمروني.