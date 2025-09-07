حريق بمصفاة نفط روسية في كراسنودار بعد هجوم جوي أوكراني (فيديو)

أفادت مصادر روسية، اليوم الأحد، باندلاع حريق ضخم داخل مصفاة للنفط في "كراسنودار" جرّاء هجوم شنته أوكرانيا بطائرة مسيّرة.

وقالت مصادر إن مصفاة "إيلسكي" للنفط، الواقعة في منطقة "كراسنودار" الروسية، تعرضت خلال ساعات الليل لهجوم جوي أوكراني.

من جهتها، أفادت إدارة المنطقة الجنوبية في روسيا، الأحد، باندلاع حريق بمصفاة "إيلسكي" للنفط في كراسنودار، مؤكدة أنه تم إخماده على الفور.

وقالت الإدارة في منشور على "تليغرام": "اشتعلت نيران في إحدى وحدات المعالجة. تم بسرعة إخماد الحريق الذي أتى على عدة أمتار مربعة".

وأضافت: "لم تكن هناك إصابات. تعمل فرق الإطفاء والإنقاذ، بالإضافة إلى أجهزة خاصة وأجهزة طوارئ، في موقع الحادث. تم إجلاء موظفي المصفاة إلى مناطق آمنة".