صراع الذهب الأسود في غينيا.. كواليس صفقة النفط مع مجموعة الصحراء

في الوقت الذي تضرب فيه فضيحة المبالغة بالفواتير والفساد، الشركة الوطنية للنفط "سوناب" في غينيا، كشفت مجلة "جون أفريك" الفرنسية كواليس ملف هز النظام في البلاد، منذ عدة أشهر.

وقالت المجلة الناطقة بالفرنسية في مقال تحت عنوان "صفقة النفط مع مجموعة الصحراء في قلب الصراع العشائري"، إنه "بينما تسبب انفجار مستودع المحروقات الرئيس في غينيا، في 18 ديسمبر الماضي، في إغراق المجلس العسكري بقيادة العقيد مامادي دومبويا في أزمة غير مسبوقة، فإن فضائح الفساد لا تزال تطال القطاع النفطي في غينيا".

وأضافت "جون أفريك" أن "تلك الأزمة أججها تسريب تقرير حول أسعار المنتجات البترولية، بين عامي 2019 و2022، تم تنفيذه بناءً على تعليمات، وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط، لانسيني كوندي (وزير الميزانية الحالي) وبقيادة المفتش العام للمالية، جان جوزيف جوميز".

ووفقًا للمجلة، فإن تلك التسريبات تسلّط الضوء على إدارة الشركة الوطنية للبترول (سوناب)، وهي شركة ذات إستراتيجية عالية يديرها أمادو دومبويا.

وأدان المفتشون "أوجه القصور العديدة" المتعلقة بهيكل الأسعار الجديد للمنتجات النفطية، بحسب "جون أفريك"، إذ يعتقدون أن هذه الاختلالات تفاقمت بعد التوقيع، في مارس 2022، على عقد مدته سنتان بين شركة سوناب والشركة النيجيرية مجموعة الصحراء، لاستيراد المنتجات البترولية إلى غينيا.

"هامش التجارة" جذب انتباه المفتشين فيما تنازلت الدولة في الوقت نفسه عن رسومها الجمركية والضرائب للتخفيف من تداعيات ارتفاع سعر الوقود في المضخة.

و"هامش التجارة" هو الفرق بين السعر الفعلي أو المحتسب الذي يتحقق من شراء سلعة من أجل إعادة البيع (سواء بالجملة أو بالتجزئة) والسعر الذي من المفروض أن يدفعه الموزع من أجل إحلال السلعة في الوقت الذي تباع فيه أو يتصرف فيها بشكل آخر.

وقامت شركة "صحراء للطاقة"، التي كانت مجهزة في البداية بميزانية تجارية قدرها 53 دولارًا للطن، بزيادة هذا المبلغ إلى 115 دولارًا في أبريل 2022، مما يسلّط الضوء على آثار الحرب بين روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم الآن، وأوكرانيا، على سعر خام برنت.

وفي بداية الحرب تراوح سعر البرميل بين 100 و105 دولارات، وهو 78 دولارًا اليوم.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر سوناب من هامش 20 فرنكًا غينيًا للتر إلى 150 فرنكًا.

وفي اتصال مع "جون أفريك"، أكد الرئيس التنفيذي لشركة سوناب، أمادو دومبويا، أن هامش التجارة في غينيا لا يزال هو الأصغر في المنطقة الفرعية، مضيفًا أنه يبلغ 160 دولارًا في ساحل العاج أو 140 دولارًا في سيراليون.

وعلى الرغم من هذا الوضع، فوجئ المدققون بملاحظة أن الهامش الذي جمعته شركة "سوناب" أعلى بوضوح من الهامش البالغ 35 فرنكًا للتر المطبق بموجب نظام ألفا كوندي.

تلك التسريبات تكفي لتغذية الشائعات حول العقد مع مجموعة صحارى، التي أسسها النيجيريان توب شونوبي وتوني كول والموجودة، منذ العام 2015، في غينيا.

وأثارت الاتفاقية، التي تم الفوز بها من خلال دعوة لتقديم العطاءات والتي وضعتها في مواجهة شركتي (أداكس للطاقة) و(موكوه) السويسريتين، منذ توقيعها، في مايو 2022، العديد من الأسئلة بين بعض المقربين من العقيد مامادي دومبويا.