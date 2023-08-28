روسيا تتهم موظفا سابقا في القنصلية الأمريكية بالتجسس

قالت وكالة "تاس" للأنباء، اليوم الاثنين، إن جهاز الأمن الاتحادي الروسي اتهم موظفا سابقا بالقنصلية الأمريكية في أقصى شرق روسيا بجمع معلومات عن الحرب في أوكرانيا وقضايا أخرى لحساب الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن الجهاز قوله، إن الرجل نقل معلومات لموظفي السفارة الأمريكية في موسكو عن أثر حملة التجنيد الإلزامي الروسية على إثارة سخط سياسي في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

وبحسب جهاز الأمن الاتحادي، فإن الموظف السابق، وهو روسي الجنسية، يدعى روبرت شونوف، تلقى مالا مقابل القيام بمهمته.

وفي حال أدين الموقوف بتهمة التعاون السري مع دولة أجنبية، فإنه قد يدان بعقوبة حبسية تتراوح بين 3 و8 سنوات، إلى جانب غرامة قد تصل لنصف مليون روبل.