إيران تمدّد التصويت في الجولة الثانية لانتخابات البرلمان

وبدأت، صباح يوم الجمعة، منافسة 90 مرشحا في الجولة الثانية لانتخاب 45 نائبا في 15 محافظة و22 دائرة انتخابية، ويتنافس في هذه الجولة 90 مرشحاً.

وتشمل الـ 22 دائرة انتخابية: تبريز، وشبستان، ومايانه، وبارس آباد، وسميرام، ولنجان، وكرج، وطهران، ورامين، وبيرجاند، ومشهد، وعبادان، ورامهرمز، وخوداباندي، وزنجان، وشيراز، ومرودشت، وخرم آباد، وقائمشهر، وملاير، وكرمانشاه، وكونبادكافوس.

وأضاف محمد تقي شاه جراغي: "إن 25700 صندوق اقتراع في ثماني دوائر انتخابية هي المرحلة الثانية، منها نحو 2000 فرع متنقل".