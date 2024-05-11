إيران تمدّد التصويت في الجولة الثانية لانتخابات البرلمان
أعلن المتحدث الرسمي للجنة الانتخابات الإيرانية، محمد تقي شاه جراغي، مساء الجمعة، تمديد التصويت في الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية لمدة ساعتين.
وقال شاه جراغي، في مؤتمر صحفي، "تم تمديد التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في جميع الدوائر الانتخابية حتى الساعة الثامنة 20:00 بتوقيت طهران".
وعزا شاه جراغي هذا التمديد إلى الإقبال الذي وصفه بـ"الواسع" على مراكز الانتخابات في عموم الدوائر التي تشهد إجراء هذه الجولة من الانتخابات.
وبدأت، صباح يوم الجمعة، منافسة 90 مرشحا في الجولة الثانية لانتخاب 45 نائبا في 15 محافظة و22 دائرة انتخابية، ويتنافس في هذه الجولة 90 مرشحاً.
وتشمل الـ 22 دائرة انتخابية: تبريز، وشبستان، ومايانه، وبارس آباد، وسميرام، ولنجان، وكرج، وطهران، ورامين، وبيرجاند، ومشهد، وعبادان، ورامهرمز، وخوداباندي، وزنجان، وشيراز، ومرودشت، وخرم آباد، وقائمشهر، وملاير، وكرمانشاه، وكونبادكافوس.
وأضاف محمد تقي شاه جراغي: "إن 25700 صندوق اقتراع في ثماني دوائر انتخابية هي المرحلة الثانية، منها نحو 2000 فرع متنقل".
وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات: "في هذه الجولة أصبحت ثماني مناطق وأكثر من 60% من الدوائر الانتخابية تُجرى الانتخابات بشكل إلكتروني".
وعن إعلان النتائج لهذه الجولة، "سيتم إعلان النتائج الأخيرة لوزارة الداخلية في موعد أقصاه ساعتين بعد انتهاء التصويت مساء اليوم الجمعة".
وتبلغ مقاعد البرلمان الإيراني 290 مقعداً، وجرى حسم أغلب المقاعد في الجولة الأولى التي جرت مطلع مارس/ آذار الماضي، وأفرزت تلك النتائج هيمنة واضحة للتيار الأصولي المتشدد بعد مقاطعة أغلب الأحزاب الإصلاحية.
بدوره، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال الإدلاء بصوته: "الانتخابات في حد ذاتها مهمة أساسية ومهمة للوطن والعباد، ولا تقل أهمية المرحلة الثانية عن المرحلة الأولى، ويجب على الناس المشاركة".
وأضاف: "الواجب الوطني على كل من يريد التقدم أن يشارك في الانتخابات، وفي المرحلة الثانية، يجب استكمال قدرة البرلمان".
وكانت الإحصائيات الرسمية للجولة الأولى قد أفادت بأن نسبة المشاركة بلغت 40%، وبحسب التقارير الرسمية في محافظة طهران، كانت أقل مشاركة فيها، إذ بلغت قرابة 24 بالمئة.