بعد عودة ترامب القوية.. بايدن أمام مهمة "البقاء الصعب" في البيت الأبيض

حين تولى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الرئاسة في 20 يناير 2021، سرى الاعتقاد بأن سلفه الجمهوري، دونالد ترامب، قد أصبح جزءا من الماضي، لا سيما أنه غادر المنصب وسط فوضى ومتاعب قضائية، لكن الأمور سارت على نحو مغاير.

عاد ترامب مجددا حتى يخوض السباق الجمهوري، لأجل دخول انتخابات الرئاسة في 2024، حيث سيواجه الرئيس الحالي، على الأرجح، في "نزال" يعيد إلى الأذهان، المنافسة المحمومة التي اشتدت في أواخر 2020.

وتظهر استطلاعات الرأي أن ترامب يمضي بثبات نحو نيل ترشيح الحزب الجمهوري، حيث يتفوق بهامش مريح على الرجل الذي كان يوصف بالأوفر حظا، وهو حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس.

وكشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" مع جامعة "سيينا" في نيويورك، أن ترامب نال تأييد 54 في المئة من الجمهوريين، مقابل 17 في المئة فقط لديسانتيس.

ويتجه ترامب إلى انتزاع ورقة الترشيح الجمهورية، في حين يواجه بايدن وضعا يوصف بالمريح والمقلق في الآن ذاته، وهو ما ينذر بـ"مبارزة انتخابية" شديدة في الأفق.

ويكمن الوضع المريح لبايدن، بحسب الموالين له، في إنجازه عددا من الوعود التي قطعها على ناخبيه، ومن بينها تيسير قروض الطلاب، إلى جانب إقرار ميزانية ضخمة للبنية التحتية والمناخ، ودعم التصنيع الأمريكي والوقوف في وجه الصين، عبر تعزيز مكانة واشنطن في إنتاج الرقائق الإلكترونية، التي توصف بعصب الصناعة الحديثة.

ويقدم بايدن نفسه أيضا بمثابة سد أمام زحف "الشعبوية"، وهو السياسي المتمرس منذ عقود، وقد مر من الكونغرس إلى منصب نائب الرئيس ثم الرئاسة، كما أن الإدارة الديمقراطية تصور نفسها ناجحة في اختبار الحروب الروسية الأوكرانية، وقد قادت الحلفاء الغربيين حتى يكبحوا جماح موسكو التي لم تحقق حتى الآن ما كانت تراهن عليها في أوكرانيا المجاورة.

لكن بايدن يجد نفسه مطوقا بعراقيل كثيرة، أولها العمر المتقدم (80 سنة)، وما يبدو أنها مشاكل صحية بدأ يعانيها، فيقال إن تركيزه لم يعد على ما يرام، لا سيما أنه أكبر رئيس أمريكي عمرا حتى الآن.

ويقول مؤيدو بايدن قبل خصومه، إن الولايات المتحدة تحتاج إلى رئيس يتمتع بلياقة أكبر، لا سيما أنه في حال نجح بايدن في انتخابات 2024، فإنه سيبدأ ولاية جديدة من أربعة أعوام في 20 يناير 2025.

ثم إن بايدن الذي يتباهى بحصيلة اقتصادية مشرفة، يجد نفسه أمام أصوات تتحدث عن اكتواء الأمريكيين بلهيب التضخم، رغم تدني معدل البطالة.

في غضون ذلك، يشعر أمريكيون كثر أنهم منسيون من قبل النخب الحاكمة، فيجدون ظالتهم، في رجل مثل ترامب يُحسن التركيز على المشاكل القائمة والإنحاء باللوم على ساسة واشنطن التقليديين؛ ومن بينهم بايدن.

أما الدور الأمريكي في حرب أوكرانيا فقد يتحول إلى ورقة ضد بايدن، لأن عددا لافتا من الجمهوريين يستاؤون من الدعم السخي الذي تغدقه واشنطن على كييف، بينما يضطر دافعو الضرائب الأمريكيون إلى تسديد الفاتورة.