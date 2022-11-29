البنتاغون: قلصنا الدوريات المشتركة مع "قسد" شمال سوريا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قلصت عدد الدوريات المشتركة في شمال سوريا مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بعد ضربات تركية في المنطقة وقبل غزو بري تخشاه من جانب أنقرة.