البنتاغون: قلصنا الدوريات المشتركة مع "قسد" شمال سوريا
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قلصت عدد الدوريات المشتركة في شمال سوريا مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بعد ضربات تركية في المنطقة وقبل غزو بري تخشاه من جانب أنقرة.
وقال المتحدث باسم البنتاغون البريجادير جنرال باتريك رايدر للصحفيين، إنه بينما لم تتوقف العمليات ضد تنظيم داعش، تعين تقليص الدوريات لأن قوات سوريا الديمقراطية خفضت عدد الدوريات الخاصة بها.
بينما لم تتوقف العمليات ضد تنظيم داعش، تعيّن تقليص الدوريات لأن قوات سوريا الديمقراطية خفضت عدد الدوريات الخاصة بها.
الجنرال باتريك رايدر
وأضاف رايدر، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيتحدث مع نظيره التركي قريبًا.