ماذا كتبت ميلانيا في رسالتها لبوتين خلال قمة ألاسكا؟ (فيديو إرم)

كشفت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن فحوى رسالة وجهتها السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت ميلانيا قد بعثت رسالة مؤثرة إلى بوتين، أوصلها له الرئيس الأمريكي، خلال قمة ألاسكا، دعته فيها إلى حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع في أوكرانيا، مؤكدة أن بإمكانه "تحقيق ذلك بجرة قلم".

وأوضح المسؤولون أن الرسالة تتعلق بقضية الأطفال الذين يُزعم أنهم تعرضوا للاختطاف خلال الحرب في أوكرانيا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول محتوى الوثيقة.

وبحسب "فوكس نيوز"، تضمنت رسالة ميلانيا "عبارات ذات طابع إنساني قوي"، جاء فيها: "بحمايتك لبراءة هؤلاء الأطفال، لن تخدم روسيا وحدها، بل ستخدم البشرية جمعاء.. سيد بوتين أنت قادر على جعل هذه الفكرة حقيقة بجرة قلم اليوم".

وتضمنت الرسالة دعوة لتجاوز الانقسامات السياسية والأيديولوجية من أجل مستقبل أكثر أمناً للأطفال، حيث قالت ميلانيا:"مسألة حماية الأطفال تتجاوز أي خلافات بشرية، وتفوق الجغرافيا والحكومات والأيديولوجيات".

وأضافت: "كأهل، علينا أن نغذي آمال الجيل القادم. وكقادة، يجب أن ندعم أطفالنا، وهذا يتجاوز راحة القلة. بلا شك، يجب أن نسعى لخلق عالم تسوده الكرامة للجميع، حيث تستيقظ كل روح في أمان، ويحمي المستقبل نفسه بشكل وطيد".

وأكدت القناة أن هذه الرسالة "جاءت في سياق إنساني" ضمن لقاء قمة اعتُبر بالغ الأهمية، وسط تصاعد التوترات الدولية على خلفية النزاع المستمر في أوكرانيا.

وأشارت القناة إلى أن ميلانيا ترامب اختارت توجيه نداء مباشر من موقعها كأم وسيدة أولى سابقة، رغم غيابها عن القمة.

وأفادت الشبكة بأن الرئيس الروسي اطلع على الرسالة خلال الاجتماع الرسمي الذي جمع الوفدين الأمريكي والروسي ضمن القمة الثنائية.