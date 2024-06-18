ماكرون يدعو إلى عقد اجتماعي جديد في كاليدونيا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى "عقد اجتماعي جديد" في كاليدونيا الجديدة، الإقليم الفرنسي الذي شهد اضطرابات الشهر الماضي.

وعشية الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في فرنسا وجه ماكرون رسالة إلى مواطني كاليدونيا قال فيها، إن الوضع "لا يزال غير مقبول ويجب محاسبة المتسببين فيه" وفق تعبيره.

ودعا ماكرون إلى "رفع جميع الحواجز بشكل حازم ونهائي" في كاليدونيا الجديدة و"إدانة العنف دون ذريعة" في رسالة بعث بها إلى سكان الإقليم.

وأضاف الرئيس الذي زار الأرخبيل الواقع تحت السلطة الفرنسية في الـ23 من مايو الماضي أنه قرر عدم عقد مؤتمر لاعتماد مشروع الإصلاح الانتخابي الدستوري الذي كان السبب وراء أعمال الشغب في مايو الماضي، داعيًا إلى "عقد اجتماعي جديد لكاليدونيا".