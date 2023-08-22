أحدث ظهور لرئيس فاغنر (فيديو)

نشر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين أول كلمة مصورة له منذ قيادته تمردا لم يدم طويلا في أواخر يونيو /حزيران.

وظهر بريغوجين في مقطع، ربما صوّر في أفريقيا، على قنوات تابعة له على تيليغرام، الاثنين.

وشوهد بريغوجن واقفا في منطقة صحراوية مرتديا زيا مموها وبيده بندقية، على مسافة بعيدة المزيد من الرجال المسلحين وشاحنة صغيرة.