البيت الأبيض يرسل الدفعة الأولى من المساعدات العسكرية لإسرائيل

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم الثلاثاء إن الدفعة الأولى من المساعدات العسكرية الأمريكية في طريقها إلى إسرائيل.

وأضاف كيربي في مقابلة مع شبكة "إم.إس.إن.بي.سي" التلفزيونية أن هذه الدفعة الأولى سيتبعها مزيد من المساعدات الأمريكية لإسرائيل.