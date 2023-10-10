البيت الأبيض يرسل الدفعة الأولى من المساعدات العسكرية لإسرائيل
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم الثلاثاء إن الدفعة الأولى من المساعدات العسكرية الأمريكية في طريقها إلى إسرائيل.
وأضاف كيربي في مقابلة مع شبكة "إم.إس.إن.بي.سي" التلفزيونية أن هذه الدفعة الأولى سيتبعها مزيد من المساعدات الأمريكية لإسرائيل.
وأكد كيربي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد رؤية قتلى من المدنيين بما في ذلك في غزة .
وبخصوص ما أشيع من تورط إيران في هجوم " حماس" على إسرائيل يوم السبت ، قال كيربي في تصريح لفناة سي.إن.إن : ليس لدى أمريكا وإسرائيل أي دليل قاطع على مشاركة إيران في هجوم حماس .