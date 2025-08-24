مؤشر لتوسيع العمليات لا التهدئة.. إسرائيل تخطط لصفقة أسلحة كبرى

أعلنت وزارة الدفاع والجيش في إسرائيل زيادة معدل إنتاج دبابات ميركافا وناقلات الجند المدرعة تايغر وإيتان بشكل كبير، في صفقة محلية تصل لأكثر من 5 مليارات شيكل، نحو 1.4 مليار دولار.

تزامن ذلك مع انتقادات كبيرة من أهالي الجنود، بعد مقتل عدد منهم في هجمات بسبب أخطاء فنية في هذه القطع العسكرية، خاصة مع تهالكها خلال الحرب لتجاوزها ساعات التشغيل.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن هذه الصفقة الكبرى تشير إلى اتساع العمليات لا التهدئة، عكس ما كان يتحدث رئيس الأركان إيال زامير بأن عام 2026 سيكون عام الهدوء والاستقرار.

وتهدف الصفقة إلى زيادة عدد الجنود خلال العمليات، استفادة من دروس حرب السيوف الحديدية، وأهمها الهندسة القتالية والدروع، ورفع مستوى تجهيز لواء مشاة جديد.

وصرحت وزارة الدفاع بأن قرار اقتناء دبابات وناقلات جند مدرعة إضافية من تطوير إسرائيلي هو نتيجة مباشرة لنجاح ناقلة الجند المدرعة المتطورة في القتال، وجزء من خطوة واسعة لتعزيز قدرات الجيش على المناورة، بمركبات قطعت أكثر من مليون كيلومتر من الرحلات العملياتية منذ بداية حرب "السيوف الحديدية".

وقدم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والمدير العام لوزارة الدفاع، الجنرال احتياط أمير برعام، الخطة إلى لجنة المشتريات الوزارية للموافقة عليها، مما سيسمح بتوسيع وتسريع إنتاج ناقلة الجند المدرعة بعشرات الدبابات وناقلات الجند المدرعة.

ويقود مشروع تسريع ناقلة الجند المدرعة إدارة ميركافا وناقلات الجند المدرعة (MAAC) في وزارة الدفاع، بالتعاون مع إدارة المشتريات الدفاعية، وقسم التخطيط، وقسم الأسلحة البرية، وقسم التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش الإسرائيلي.

وفي إطار برنامج التسريع، ستعمل وزارة الدفاع على زيادة إنتاج ناقلات الجند المدرعة (APC)، مع زيادة معدل إنتاج دبابات ميركافا باراك، وناقلة الجند المدرعة تايغر، وناقلة الجند المدرعة ذات العجلات إيتان، بما في ذلك نسخة إيتان المزودة في برج 30 ملم.

كما سيشمل توسيع البنية التحتية للإنتاج في مصنع ميركافا وناقلات الجند المدرعة في مركز إعادة التأهيل والصيانة (RMAC).

ويعد هذا، وفق تقرير معاريف، جزءًا من استراتيجية المدير العام لوزارة الدفاع لتوسيع قاعدة الإنتاج العسكري الإسرائيلي. ومن المتوقع أيضًا أن تُوسّع الخطة دائرة موردي ناقلات الجند المدرعة؛ لتلبية احتياجات الإنتاج المتزايدة، من دون إبداء الأسباب الحقيقية.

واعتبر كاتس الصفقة قرارًا استراتيجيًا يضمن استمرار تفوق الجيش وقدرته على الهيمنة في أي ساحة.

وأضاف: "سيعزز هذا المشروع ليس فقط القوة القتالية للجيش، بل أيضًا مئات الصناعات العسكرية في إسرائيل، والعديد منها في المناطق النائية، وسيجسد الشراكة بين الأمن القومي والنمو الاقتصادي.

وأثار أهالي جنود الكتيبة 605 للهندسة القتالية احتجاجًا، أخيرًا؛ للمطالبة باستبدال ناقلات الجنود المدرعة القديمة من طراز بوما، والمبنية على دبابات سنتوريون التي بُنيت في الحرب العالمية الثانية، والتي تخدم حاليًا في غزة.

وقبل حوالي 3 أشهر، قُتل ضابط و6 من مقاتلي الكتيبة، بعد أن استغل عنصر ترك الجنود باب البرج مفتوحًا بسبب خلل في تشغيل السيارة، وألقى عبوة ناسفة داخل السيارة.