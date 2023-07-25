بوتين يعتزم زيارة الصين في أكتوبر
يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة الصين، في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بحسب ما أعلنه المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء.
وتأتي زيارة الرئيس بوتين إلى الصين، تلبية لدعوة نظيره شي جين بينغ، الذي كان قد زار موسكو، في شهر آذار/مارس الماضي.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن أوشاكوف قوله: "تلقينا دعوة، ونعتزم التوجه إلى الصين لدى انعقاد منتدى (الحزام والطريق)، في تشرين الأول/أكتوبر المُقبل".
وفي سياق مُتصل، من المقرر أن يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة المُقبل، النزاع في أوكرانيا مع القادة الأفارقة، الذين يجتمعون، اعتبارًا من يوم الخميس، في سان بطرسبرغ في إطار قمة خاصة بين روسيا وأفريقيا.
وقال الكرملين في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "غداء عمل مقررًا بين فلاديمير بوتين ومجموعة من رؤساء الدول الأفريقية محوره أوكرانيا في 28 تموز/يوليو".
وعلى صعيد الزيارات الخارجية للرئيس بوتين، فإن زيارته إلى تركيا تقع "ضمن خطط البلدين، لكن لم يجرِ الاتفاق على موعد محدد بعد"، وفقًا لما نقلته وكالة "تاس" عن مستشار للكرملين.