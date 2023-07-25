بوتين يعتزم زيارة الصين في أكتوبر

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة الصين، في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بحسب ما أعلنه المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء.

وتأتي زيارة الرئيس بوتين إلى الصين، تلبية لدعوة نظيره شي جين بينغ، الذي كان قد زار موسكو، في شهر آذار/مارس الماضي.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن أوشاكوف قوله: "تلقينا دعوة، ونعتزم التوجه إلى الصين لدى انعقاد منتدى (الحزام والطريق)، في تشرين الأول/أكتوبر المُقبل".