اليابان ترصد سفنا حربية روسية قرب تايوان وجزيرة أوكيناوا

قالت وزارة الدفاع اليابانية، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إنها رصدت سفينتين للبحرية الروسية في المياه بالقرب من تايوان وجزيرة أوكيناوا اليابانية، في الأيام الأربعة الماضية، وذلك في أعقاب إعلان مماثل من تايوان قبل أيام.

وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد قالت يوم الثلاثاء إنها رصدت فرقاطتين روسيتين قبالة ساحلها الشرقي وأرسلت طائرات وسفنا للمراقبة.