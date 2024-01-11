عشية الانتخابات.. رئيس تايوان السابق يحذر من صراع عسكري مع الصين

قال رئيس تايوان السابق، ما ينغ جيو، إن تايبيه ستُهزم بشدة إذا دخلت في صراع عسكري مباشر مع الصين، وهو تحذير أصدره عشية الانتخابات الرئاسية في الجزيرة، وفق ما نقله موقع "بزنس إنسايدر".

وقال جيو، الذي حكم تايوان خلال الأعوام 2008-2016، في مقابلة مع موقع "دوتشيه فيله" نشرت الأربعاء: "بغض النظر عن الطريقة التي تدافع بها عن نفسك، لا يمكنك أبدًا خوض حرب مع الصين.. لا يمكنك الفوز أبدًا".

وبحسب الموقع، كان تجنب الحرب مع بكين بمثابة صرخة سياسية لحشد جيو، وهو أحد أنصار حزب الكومينتانغ، الذي يسعى للإطاحة بالحزب التقدمي الديمقراطي الحالي في صناديق الاقتراع، يوم السبت المقبل.

وفي ظل حكم الحزب الديمقراطي التقدمي، أصبحت تايوان متشددة على نحو متزايد تجاه الصين، وفي الوقت نفسه، تعهد الزعيم الصيني، شي جين بينغ، بـ"إعادة توحيد" بكين وتايبيه "بالقوة" إذا لزم الأمر.

وأضاف الموقع أن جيو، الذي ركزت سياساته على تحسين العلاقات مع الصين، ألقى جزئيًّا باللوم في تفاقم التوترات عبر المضيق على الحزب الديمقراطي التقدمي.