عشية الانتخابات.. رئيس تايوان السابق يحذر من صراع عسكري مع الصين
قال رئيس تايوان السابق، ما ينغ جيو، إن تايبيه ستُهزم بشدة إذا دخلت في صراع عسكري مباشر مع الصين، وهو تحذير أصدره عشية الانتخابات الرئاسية في الجزيرة، وفق ما نقله موقع "بزنس إنسايدر".
وقال جيو، الذي حكم تايوان خلال الأعوام 2008-2016، في مقابلة مع موقع "دوتشيه فيله" نشرت الأربعاء: "بغض النظر عن الطريقة التي تدافع بها عن نفسك، لا يمكنك أبدًا خوض حرب مع الصين.. لا يمكنك الفوز أبدًا".
وبحسب الموقع، كان تجنب الحرب مع بكين بمثابة صرخة سياسية لحشد جيو، وهو أحد أنصار حزب الكومينتانغ، الذي يسعى للإطاحة بالحزب التقدمي الديمقراطي الحالي في صناديق الاقتراع، يوم السبت المقبل.
وفي ظل حكم الحزب الديمقراطي التقدمي، أصبحت تايوان متشددة على نحو متزايد تجاه الصين، وفي الوقت نفسه، تعهد الزعيم الصيني، شي جين بينغ، بـ"إعادة توحيد" بكين وتايبيه "بالقوة" إذا لزم الأمر.
وأضاف الموقع أن جيو، الذي ركزت سياساته على تحسين العلاقات مع الصين، ألقى جزئيًّا باللوم في تفاقم التوترات عبر المضيق على الحزب الديمقراطي التقدمي.
وتلقى جيو انتقادات شديدة من الحزب الديمقراطي التقدمي في آذار/ مارس عام 2023 لزيارته بكين، وسط تصاعد التوترات، حيث قال الزعيم التايواني السابق خلال الزيارة: "نحن جميعًا صينيون"، مكررًا دعوات الرئيس الصيني إلى ذوي الأصول الصينية في جميع أنحاء العالم أن يتذكروا جذور أسلافهم.
وأشار الموقع إلى أن العلاقات مع الصين، واحتمالات الحرب، احتلت مركز الصدارة في الانتخابات المقبلة في تايوان، حيث قام حزب "الكومينتانغ" في حملته الانتخابية إلى حد كبير بتصوير نفسه على أنه الطريق لتجنب الحرب مع الصين.
وفي الوقت نفسه، وعد مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي، لاي تشينغ تي، بالالتزام بمقاومة رئيسة البلاد، تساي إنغ وين، ضد الصين.
ولفت الموقع إلى أن الأعوام الأخيرة لـ"تساي" في السلطة، اتسمت بقرب متزايد من الولايات المتحدة، حيث زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، تايبيه في آب/ أغسطس عام 2022، وزارت تساي الولايات المتحدة في آذار/ مارس عام 2023.
وقال الموقع إن الرحلتين أثارتا غضب بكين، التي ردت بشن مناورات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان، في محاولة لترهيب الجزيرة.