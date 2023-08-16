تقرير: الدنمارك والسويد تحاولان امتصاص الغضب جراء تدنيس القرآن

أفاد تقرير صادر عن مركز ويلسون (ويلسون سنتر) بأن السويد والدنمارك تحاولان تخفيف الغضب الدولي، من خلال التعامل مع الممارسات التي تتعلق بتدنيس نسخ القرآن الكريم.

وأشار التقرير الذي نشره المركز الأمريكي إلى أن البلدين "اتخذا خطوات بهذا الصدد للتعامل مع التبعات السياسية لتدنيس القرآن، لكن بطرق مختلفة".

وبحسب التقرير، فإن الحكومة السويدية أدانت بشدة تدنيس القرآن، وعقدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اجتماعا طارئا لمناقشة الموضوع، كما حثت المعارضة الحكومة على اتخاذ خطوات لوقف تلك الممارسات.

واعتبر التقرير أن استجابة السويد الموحدة "قد تساهم في نيلها عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تقف تركيا في وجهها كمعارض رئيسي".

وأوضح التقرير أن الحكومة السويدية "تدرس إدخال تغييرات على التشريع الحالي؛ لوقف تدنيس القرآن، وهو أمر تؤيده غالبية السويديين".