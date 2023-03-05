"في يوم واحد".. ترامب: أنا الوحيد القادر على منع الحرب العالمية الثالثة

أكد دونالد ترامب خلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين السبت أنه المرشح الرئاسي الوحيد لانتخابات 2024 القادر على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية ومنع وقوع الحرب العالمية الثالثة، مؤكدا أن الأمر لن يستغرق منه أكثر من يوم واحد.

وبعد تعبيره عن رفضه المساعدة الأمريكية لأوكرانيا، قال ترامب "سنشهد حربًا عالمية ثالثة إذا لم يحدث شيء بسرعة". وأضاف "أنا المرشح الوحيد الذي يمكنه أن يقطع هذا الوعد: سأمنع الحرب العالمية الثالثة".

وأضاف: "قبل وصولي إلى المكتب البيضاوي ، سأكون قد حسمت الحرب الكارثية بين روسيا وأوكرانيا. سيتم تسويتها بسرعة."

وقال ترامب إنه علاقته ببوتين قوية وسيستمع إليه. مؤكدا: "لن يستغرق الأمر أكثر من يوم واحد".

ومن جانب آخر أكد ترامب كذلك أنه المرشح الوحيد، القادر على إنقاذ الولايات المتحدة من الديموقراطيين "ذوي النزعة الحربية" وكذلك "المتعصبين والأغبياء" في الحزب الجمهوري.

وقال الرئيس الأمريكي السابق في اليوم الأخير من المؤتمر السياسي الذي عقد في إحدى ضواحي واشنطن إن الأمريكيين يخوضون حاليا "معركة ملحمية لإنقاذ بلادنا من الناس الذين يكرهونها".