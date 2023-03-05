"في يوم واحد".. ترامب: أنا الوحيد القادر على منع الحرب العالمية الثالثة
أكد دونالد ترامب خلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين السبت أنه المرشح الرئاسي الوحيد لانتخابات 2024 القادر على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية ومنع وقوع الحرب العالمية الثالثة، مؤكدا أن الأمر لن يستغرق منه أكثر من يوم واحد.
وبعد تعبيره عن رفضه المساعدة الأمريكية لأوكرانيا، قال ترامب "سنشهد حربًا عالمية ثالثة إذا لم يحدث شيء بسرعة". وأضاف "أنا المرشح الوحيد الذي يمكنه أن يقطع هذا الوعد: سأمنع الحرب العالمية الثالثة".
وأضاف: "قبل وصولي إلى المكتب البيضاوي ، سأكون قد حسمت الحرب الكارثية بين روسيا وأوكرانيا. سيتم تسويتها بسرعة."
وقال ترامب إنه علاقته ببوتين قوية وسيستمع إليه. مؤكدا: "لن يستغرق الأمر أكثر من يوم واحد".
ومن جانب آخر أكد ترامب كذلك أنه المرشح الوحيد، القادر على إنقاذ الولايات المتحدة من الديموقراطيين "ذوي النزعة الحربية" وكذلك "المتعصبين والأغبياء" في الحزب الجمهوري.
وقال الرئيس الأمريكي السابق في اليوم الأخير من المؤتمر السياسي الذي عقد في إحدى ضواحي واشنطن إن الأمريكيين يخوضون حاليا "معركة ملحمية لإنقاذ بلادنا من الناس الذين يكرهونها".
وبينما سيتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع العام المقبل للتصويت في الانتخابات الرئاسية، تحدث دونالد ترامب الذي أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي رسميا ترشحه لمدة ساعة وأربعين دقيقة تقريبا ولم يستثن أحدا من هجماته بما في ذلك معسكره.
وتحدث عن "حزب جمهوري يديره وحوش ومحافظون جدد ومدافعون عن العولمة وأنصار متعصبون لحدود مفتوحة وأغبياء"، مسميا بعض شخصيات الحزب.
وأضاف أن الناخبين الأمريكيين سئموا من "العائلات السياسية المتجذرة في الحزبين (الجمهوري والديموقراطي) ومصالح خاصة متعفنة وسياسيين محبين للصين" وأنصار "حروب خارجية لا نهاية لها".
وكان "التحالف المحافظ للعمل السياسي" (كونسرفاتيف بوليتيكال أكشن كواليشن - سي بي ايه سي) في السابق أكبر تجمع للمحافظين في الولايات المتحدة، لكن طغت عليه حركة دونالد ترامب اليمينية "لنعيد لأميركا عظمتها".
وشهد مؤتمر 2023 خطبا ألقاها عدد من أشد مؤيدي ترامب وكذلك عدد من المرشحين المحتملين لانتخابات 2024.
ولقي الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو الذي هزم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في بلده تصفيقا حادا في القاعة السبت. وقد حرص على تأكيد قربه من ترامب.
وقال الرئيس الأمريكي السابق "في 2016 قلت: أنا صوتكم، واليوم أضيف أنا محاربكم. أنا عدلكم. وللذين تعرضوا للظلم والخيانة: أنا قصاصكم".