ترامب يتوعّد روسيا وحلفاءها بـ"رسوم جمركية انتقامية" إذا لم تتوقف الحرب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة ستفرض "رسوما جمركية مرتفعة للغاية" على روسيا وحلفائها التجاريين خلال 50 يوما في حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا، وفق ما نقلته "رويترز".

وخلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في المكتب البيضاوي، قال ترامب للصحفيين إنه يشعر بخيبة أمل تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب لصحافيين في البيت الأبيض: "خاب ظني جدا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كنت أظن أننا سنتوصل إلى اتفاق قبل شهرين"، مضيفا "إذا لم نتوصل إلى اتفاق في غضون 50 يوما، الأمر بغاية البساطة، سنفرض رسوما جمركية وستكون بنسبة 100%".

يأتي ذلك مع إعلان المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن روسيا مستعدة لعقد جولة أخرى من المحادثات مع أوكرانيا، لكن "من الواضح أن أوكرانيا ليست في عجلة من أمرها للقيام بذلك".

وقال: "من الواضح أن كييف تأخذ وقتها. ما زلنا ننتظر مقترحات بشأن الجداول الزمنية. الجانب الروسي مستعد لمواصلة المفاوضات وعقد جولة ثالثة".