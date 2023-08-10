غينيا بيساو: مستقبل إكواس في خطر بسبب أزمة النيجر

رأى رئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، الأربعاء، أن الانقلاب في النيجر يشكل تهديدا وجوديا للجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إكواس)، عشية قمة يعقدها التكتل الاقليمي في نيجيريا لبحث الأزمة في منطقة الساحل.

وقال الرئيس قبل توجهه إلى أبوجا لحضور اجتماع إكواس الخميس، إن "الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم هو الزعيم الشرعي والوحيد لتلك الدولة، الرئيس الوحيد الذي نعترف به هو بازوم إنه الشخص الذي اختاره الشعب، إذا كنت لا تريد حكومة أو رئيسا، عاقبهم من خلال صناديق الاقتراع يجب حظر الانقلابات".

وأُطيح ببازوم في 26 تموز/يوليو بعدما اعتقله أفراد من حرسه في مقر الرئاسة.

وأضاف إمبالو أنه" في أعقاب انقلابات في ثلاث دول أخرى أعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا منذ عام 2020، فإن مستقبل التكتل الإقليمي قد يكون موضع شك، الوضع الذي تمر به إكواس مثير للقلق بحق فهذه المنظمة كانت حتى الآن الأكثر أمانا والأقوى في القارة بأكملها، اليوم نحن نخاطر بجعلها تختفي".