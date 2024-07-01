تحالفات وانسحابات.. الأحزاب الفرنسية تدرس حسابات الجولة الثانية للتشريعية

وضعت نتائج الجولة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية القوى السياسية في حالة تأهّب، مع تحقيق اليمين المتطرف نتيجة "كاسحة"، وبدأت حساباتها لخوض الجولة الثانية الأحد المقبل.

وأعلن ائتلاف اليسار، الثاني من حيث نسبة النتائج المحققة، أن مرشّحيه الذين جاءوا في المركز الثالث سينسحبون في حال خوض الجولة الثانية بنظام المثلثات، ضد مرشح من اليمين المتطرف، لكن معسكر ماكرون لم يحسم أمره للذهاب في التوجه نفسه، بينما دعا حزب الجمهوريين إلى "القتال" ضد اليسار.

سحب مرشحين

وبعد وقت قصير من إعلان النتائج الرسمية، أعلن زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلينشون أن حزبه سيسحب ترشيحاته في الدوائر الانتخابية التي جاء فيها في المركز الثالث، إذ يتصدر حزب التجمع الوطني الانتخابات.

وأضاف: "انطلاقاً من مبادئنا ومواقفنا الثابتة في كل الانتخابات السابقة، لن نسمح لحزب التجمع الوطني بالفوز في أي مكان".

وكرر ميلينشون قوله مرارا: "سنسحب ترشيحنا تحت أي ظرف وفي أي مكان وفي أي حال، تعليماتنا بسيطة ومباشرة وواضحة: "لا صوت واحد، ولا مقعد واحد إضافيًا لحزب التجمع الوطني".