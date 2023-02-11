سفن النجاة.. مساكن عائمة لإيواء 3 آلاف من متضرري زلزال تركيا

قالت شركة "كارادينيز هولدينج" التركية، اليوم السبت، إنها سترسل سفينتين للمساعدات الإنسانية يمكن أن تتسع الواحدة منهما لإيواء 1500 شخص للمساعدة في جهود الإغاثة بإقليم هاتاي في جنوب البلاد، بعد زلزال قوي أودى بحياة أكثر من 20 ألف شخص.

وأضافت: "الشركة تتعاون مع السلطات لإرسال سفينتي النجاة سهيلة سلطان ورؤوف بيه إلى ميناء إسكندرون في إقليم هاتاي"، مشيرة إلى أن هذه المهمة ستكون أولى مهامها الإنسانية.