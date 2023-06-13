يواجه 37 تهمة.. "احتجاز" ترامب في قضية الوثائق السرية

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السابق، دونالد ترامب "رهن الاعتقال حاليا" و"محجوز مؤقتا" بتهم فيدرالية يبلغ عددها 37 قضية.

وسيمثل الرئيس الأمريكي، أمام قاضية في محكمة ميامي، حيث ستتلى عليه لائحة الاتهام في قضية الوثائق السرية.

وذكرت قناة CNN الأمريكية، أن فترة اعتقال ترمب استغرقت 10 دقائق قبل دخوله قاعة المحكمة.