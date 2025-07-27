مطاردة السماء.. "تمساح" روسيا تسقط مسيرة أوكرانية في ليبيتسك (فيديو)

تلاحق روسيا المسيّرات الأوكرانية بمختلف الوسائل، نظراً لأهميتها الاستراتيجية في المعارك الدائرة بين الجانبين، وهو ما ظهر في مقطع مصور وثق جانباً من تفاصيل الحرب الروسية الأوكرانية.

وأظهر مقطع فيديو مروحية هجومية روسية من طراز "كاموف كا-52" (Kamov Ka-52) يطلق عليها "التمساح" وهي تطارد وتسقط طائرة مسيّرة أوكرانية ذات أجنحة ثابتة انتحارية.

ويظهر في المقطع، الذي صوره ناشطون على الأرض، وتداولته حسابات تغطي شؤون الحرب، المروحية الروسية وهي تطلق صاروخ جو-جو (9K38 Igla-V) في منطقة "ليبيتسك".