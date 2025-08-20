الجيش الإيراني يجري مناورات صاروخية واسعة الخميس

يبدأ الجيش الإيراني غدا الخميس المرحلة العملياتية من مناورات تابعة للقوة البحرية باسم "الاقتدار الصاروخي المستدام" وبمشاركة واسعة من الوحدات البحرية والجوية والبرية.

وأعلن المتحدث باسم المناورات، الأميرال عباس حسني، في تصريحات نقلتها وكالة "إيرنا"، أن المناورات ستجري على مدى يومين في شمال المحيط الهندي وبحر عمان، بمشاركة القطعات السطحية وتحت السطحية، والوحدات الجوية، ومواقع الصواريخ الساحلية، ومنصات الإطلاق البحرية، إلى جانب وحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيّرة.

وأشار المتحدث إلى أن التدريبات ستشمل إطلاق مجموعة متنوعة من صواريخ كروز الدقيقة ذات المديات القصيرة والمتوسطة والبعيدة، لاستهداف وتدمير الأهداف البحرية السطحية، إضافة إلى تنفيذ مناورات حرب إلكترونية وتدريبات بالطائرات المسيّرة.

وأكد حسني أن الهدف من هذه المناورات يتمثل في رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتعزيز القدرة على التخطيط والسيطرة الميدانية، وترسيخ الردع الدفاعي عبر الاعتماد على الخبرات المحلية والمتخصصين الإيرانيين.

وقال إن هذه التدريبات تحمل "رسالة طمأنة للشعب الإيراني وإشاعة الأمل في قدرات بلاده الدفاعية".

وهذه أول مناورة عسكرية للجيش الإيراني منذ انتهاء الحرب مع إسرائيل في يونيو الماضي التي استمرت 12 يوماً.

وتمكنت إسرائيل من إلحاق أضرار كبيرة في البنية التحتية العسكرية الإيرانية عبر تدمير منصات إطلاق الصواريخ واستهداف المخزون الصاروخي وتدمير مواقع مخصصة لصنع الطائرات المسيرة.