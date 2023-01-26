أمريكا.. السجن 8 سنوات لمهندس صيني أدين بـ"التجسس الاقتصادي"

أدين مهندس صيني الأربعاء بالسجن ثمانية أعوام في الولايات المتحدة لتزويده بكين معلومات حول خبراء أمريكيين بهدف تجنيدهم.

ووصل جي تشاوكون عام 2013 إلى الأراضي الأمريكية بتأشيرة طالب واتُّهم بالتعرّف على علماء ومهندسين أمريكيين يُحتمل تجنيدهم من جانب جهاز الاستخبارات الصينية.

وأوقف في أيلول/ سبتمبر 2018 لأنه أعطى معلومات حول ثمانية أشخاص أمريكيين مجنّسين وأصولهم من الصين أو تايوان، وكان بعضهم متعاونًا مع قطاع الدفاع في الولايات المتحدة.

وأدين في الشهر ذاته لتصرّفه بشكل غير قانوني بصفته عميلًا لحكومة أجنبية وبإدلائه بتصريحات مضللة، في ختام محاكمة استغرقت أسبوعين في شيكاغو.