الفاتيكان يجرد رجل دين مؤيدا لترامب من رتبته الكهنوتية

جرد الفاتيكان الأب فرانك بافون، وهو زعيم في الحركة الأمريكية المناهضة للإجهاض وداعم قوي للرئيس السابق دونالد ترامب، من رتبته الكهنوتية الكاثوليكية بسبب منشورات "تجديفية" على وسائل التواصل الاجتماعي وعصيانه للأساقفة.

ووفقا لرسالة من سفير الفاتيكان في واشنطن إلى أساقفة الولايات المتحدة، فقد جرى تجريد بافون من رتبته في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" أنه لن يُسمح لبافون بالطعن على القرار.

وذكرت الرسالة أن بافون جُرد من رتبته بسبب "منشوراته التجديفية على وسائل التواصل الاجتماعي وعصيانه المستمر لتوجيهات أسقف أبرشيته".