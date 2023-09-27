ألمانيا تحظر جماعة للنازيين الجدد وتداهم منازل أعضاء فيها

داهمت السلطات الألمانية، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، عشرات المواقع في أنحاء البلاد بعد أن حظرت وزيرة الداخلية "نانسي فيزر" جماعة يمينية متطرفة بتهمة نشر الفكر النازي.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان أن السلطات داهمت المقر الرئيس للجماعة المتطرفة (أرتجماينشافت -Artgemeinschaft)، و26 منزلًا تعود إلى 39 عضوًا في 12 ولاية.

ووصفت الوزيرة "فيرز" المداهمة بأنها "ضربة قوية أخرى ضد التطرف اليميني ومتطرفي الفكر الذين يواصلون نشر الأيديولوجيا النازية حتى اليوم".

وكانت السلطات الألمانية حظرت الشهر الجاري جماعة (هامرسكينز دويتشلاند) المتطرفة، وداهمت السلطات منازل 28 عضوًا بعد إجراء تحقيق استمر أكثر من عام.