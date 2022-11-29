أوكرانيا تتسلم راجمات صواريخ فرنسية بعيدة المدى

أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنها تسلمت أنظمة راجمات صواريخ من فرنسا تضاف إلى ترسانتها من المدفعية بعيدة المدى، التي ينسب إليها تغيير مجريات الحرب مع روسيا.

والراجمات التي زودتها فرنسا هي رابع نوع متطور من أنظمة إطلاق الصواريخ، بعد "هيمارس" و"إم270" و"مارس11"، يسلم إلى أوكرانيا؛ لمساعدتها في محاربة الغزو الروسي، ويبلغ مدى تلك الراجمات نحو 70 كلم.