أوكرانيا تتسلم راجمات صواريخ فرنسية بعيدة المدى
أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنها تسلمت أنظمة راجمات صواريخ من فرنسا تضاف إلى ترسانتها من المدفعية بعيدة المدى، التي ينسب إليها تغيير مجريات الحرب مع روسيا.
والراجمات التي زودتها فرنسا هي رابع نوع متطور من أنظمة إطلاق الصواريخ، بعد "هيمارس" و"إم270" و"مارس11"، يسلم إلى أوكرانيا؛ لمساعدتها في محاربة الغزو الروسي، ويبلغ مدى تلك الراجمات نحو 70 كلم.
وتستخدم أوكرانيا منذ الأشهر القليلة الماضية أنظمة زودها بها الغرب لضرب مراكز قيادة ومخازن ذخائر في مناطق تسيطر عليها القوات الروسية، أبعد مسافة مما تسمح به ترسانتها.
وتريد كييف مزيدا من الأسلحة بعيدة المدى للحفاظ على التقدم في ميدان المعارك، كما تطالب بأنظمة دفاع جوي لإحباط عمليات القصف الروسية.
وقبل أسبوعين، أعلن وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو تسليم راجمتي صواريخ فرنسيتين إلى أوكرانيا، وذلك في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش".