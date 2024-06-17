منغوليا.. ضرب مرشح للانتخابات حتى الموت

أعلنت السلطات المنغولية الأحد أن مرشحا للمعارضة تعرض للضرب حتى الموت قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في الشهر الجاري.

وقالت الشرطة في بيان نقلته "فرانس برس"، إن الضحية (لم تكشف هويته) كان عضوا في الحزب الديموقراطي وحاكم منطقة سانت سوم بوسط منغوليا.

وأضافت أن الرجل قُتل السبت لكن لم يتم توضيح الظروف المحيطة بالاعتداء الذي تعرض له.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل يدعى ب. بيانمونخ، في حين عرفه بيان صادر عن حزبه باسم "بي بي".