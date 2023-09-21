مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ تعيين رئيس أركان جديد للجيش

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء ،على تعيين الجنرال تشارلز براون رئيساً جديداً لهيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة بعدما عرقل إقرار هذا التعيين طوال أشهر سناتور جمهوري معارض للإجهاض.

وكان الرئيس جو بايدن أعلن في أيار/مايو تعيين الجنرال الأفريقي-الأمريكي رئيساً لهيئة الأركان، منوّهاً بالمؤهلات العسكرية التي يتمتّع بها هذا "المحارب" ومزاياه الشخصية ولا سيّما انخراطه في مكافحة العنصرية، لكنّ هذا التعيين عرقل إقراره في مجلس الشيوخ، على غرار أكثر من 300 تعيين آخر، السناتور تومي توبرفيل احتجاجاً على سياسة البنتاغون المتعلّقة بإجهاض العسكريات.