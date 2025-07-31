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العالم

تحذيرات أمريكية من سيطرة الصين على سلاسل توريد المعادن

تحذيرات أمريكية من سيطرة الصين على سلاسل توريد المعادن
أعلام الصين والولايات المتحدةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 2:00 ص

حذّر كبير الموظفين في مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية، جوناثان برات، من أن هيمنة الصين على سلاسل توريد المعادن العالمية، خصوصًا في مجالي المعالجة والتكرير، تمثّل تهديدًا للمصالح الوطنية الأمريكية.

وقال برات، للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن "هيمنة الصين على سلاسل توريد المعادن، خاصة في مراحل المعالجة والتكرير، تُشكّل تهديدًا للمصالح الأمريكية والإفريقية على حد سواء".

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من جانبه، أيد السيناتور الجمهوري، تيد كروز، هذا التحذير، مشيرًا إلى أن تصنيع طائرة مقاتلة واحدة من طراز F-35 يتطلب ما يصل إلى 408 كيلوغرامات من العناصر الأرضية النادرة، في حين تحتاج غواصة من طراز "فرجينيا" إلى أكثر من 4 أطنان من هذه العناصر.

ووصف كروز الوضع الحالي بأنه "غير مقبول إطلاقًا"، مشددًا على أن تأمين الوصول إلى المواد الاستراتيجية يُعدّ مسألة تتعلق بالأمن القومي، وداعيًا إلى الإسراع في تطوير سلاسل توريد بديلة.

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر، في رسالة بعث بها إلى وزير الدفاع الأمريكي مطلع يونيو/حزيران، عن قلقه من توسّع أنشطة التعدين الصينية في أعماق البحار.

وأشار كومر إلى أن الصين، من خلال شراكاتها مع دول جزرية صغيرة تقع في مناطق غنية بالمعادن الأساسية، تسعى إلى "إقصاء" الولايات المتحدة وحلفائها عن الوصول إلى الموارد الاستراتيجية في قاع البحار.

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