"تمرد زائف".. مجموعات من "المرتزقة" تستعد لملء فراغ فاغنر

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن عشرات من مجموعات "المرتزقة" الروسية تستعد لملء الفراغ الذي خلفته مجموعة "فاغنر" التي لجأت إلى بيلاروسيا في أعقاب تمردها الفاشل ضد الكرملين.

وقالت الصحيفة إنه "على الرغم من استعداد مجموعات المرتزقة لتكون بديلا لمجموعة فاغنر، فإن الأخيرة لا تزال هي الأقوى ولم تفقد زخمها".

وأنهى اتفاق توسط به ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا تمردا قام به مقاتلو "فاغنر" في روسيا بين يومي 23 و25 يونيو/ حزيران الماضي، وسافر بموجبه زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين إلى المنفى في بيلاروسيا.

تمرد زائف

ونقلت الصحيفة عن ريبيكا كوفلر خبيرة الشؤون الاستخبارية قولها إن مجموعة "فاغنر" لم تفقد زخمها حتى محاولة تمردها الفاشل، وإنما تعيد انتشارها في بيلاروسيا التي أقامت بها معسكرات تدريب في قاعدة منحها إياها الرئيس البيلاروسي.

وأضافت كوفلر: "أعتقد أن محاولة التمرد التي نفذتها فاغنر كانت عملية زائفة سمحت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعزيز قبضته على السلطة".