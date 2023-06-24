واشنطن تحث على خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

حث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان خلال اتصال مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنجبي الجمعة، على اتخاذ المزيد من الخطوات لاستعادة الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين في أعقاب زيادة العنف في الآونة الأخيرة.

ووفق بيان للبيت الأبيض دعا المسؤول الأمريكي الأطراف كافة إلى الامتناع عن الخطوات الأحادية بما في ذلك النشاط الاستيطاني.

وعبر سوليفان عن "قلقه العميق بخصوص هجمات المستوطنين المتطرفين في الآونة الأخيرة على المدنيين الفلسطينيين".